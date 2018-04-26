بالصور.. مكتب وزارة البيئة بالليث يدشن المرحلة الأولى لتشجير طريق الساحل

حامد العمري (صدى):

ضمن مبادرات الوزارة لزراعة أربعة ملايين شجرة حتى ٢٠٢٠ م ، قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بقيادة المهندس / يحيى بن عبدالرحمن المهابي مدير المكتب ، وبرعاية كريمة من محافظ محافظة الليث الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز القباع ، ومدير إدارة الطرق بمحافظة القنفذة المهندس / صالح الزهراني وعدد من مدراء الجهات الحكومية ، وطلاب الجامعات والمدارس والكليات ، وعدد من المواطنين والمقيمين ، فقد تم تدشين المرحلة الأولى لتشجير الطريق السريع جده / الليث / جازان وذلك بزراعة عدد من الأشجار المحلية .

وقبل البدأ استمع الجميع عن شرح مفصل لهذه المرحلة ، والمراحل القادمة في خط الساحل في جانب تشجير الطرق السريعة .

يذكر أنه قد حضر اللقاء أيضا مدير إدارة البيئة المهندس / تركي الحميدي والمهندس / جار الله القحطاني من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.