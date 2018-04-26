إنهاء معاناة سيدة بولادة الأحساء من ورم كبير

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من نزيف مهبلي شديد، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتبين وجود ورم كبير بالرحم حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم والرحم ، وقد غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يضم 450 سريراً ، ويعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة بالمحافظة حيث يقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال على مدار الساعة .