توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الاسلامية ومكتب رباب أحمد المعبي للاستشارات التعليمية

تركية البدر(صدى):

وقغ معهد البحوث والدراسات الإستشارية في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة اتفاقية تعاون شراكة مجتمعية مع ” مكتب رباب المعبي للاستشارات التعليمية والتربوية ” والمرخص من وزارة التجارة والاستثمار، للتعاون في المجال التدريبي ونشر الوعي الثقافي والقانوني والحقوقي وتثقيف أفراد المجتمع من خلال التعاون بتقديم البرامج التدريبية والأمسيات الثقافية.

وعبرت المستشار التعليمية والتربوية رئيسة مجلس إدارة المكتب الأستاذة رباب أحمد المعبي عن شكرها لــ معهد البحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على توقيع الشراكة والتي ستكون منطلقا لتقديم البرامج والورش التدريبية والاستشارات والخدمات الرقمية والفصول الذكية وفق أهداف التحول الوطني لخدمة جميع شرائح المجتمع المختلفة وتطلع بأن الشراكة المجتمعية تحقق أهدافها برفع الوعي الثقافي القانوني والحقوقي لأفراد المجتمع.