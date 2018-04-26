” الإسكان ” تكشف سبب إلغاء 60 % من عقود مستفيدي أرض وقرض
كشفت وزارة الإسكان عن أسباب إلغاء 60% من عقود مستفيدي مشروع أرض وقرض في الرياض والشرقية وجدة والمدينة المنورة، وإعادتهم لقوائم الانتظار.
وأوضح ماجد الزهراني، مدير عام الفروع في وزارة الإسكان، أن الإلغاء جاء بسبب ضعف ملاءتهم المالية إلى برنامج الإسكان التنموي ومعالجة الإشكاليات التي تواجههم تحت حق الانتفاع.
وفي سياق متصل، أشار ” الزهراني ” إلى أن الوزارة قامت بمراجعة قوائم المواطنين الذين بنوا في مثل هذه المشاريع كمشروع غرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض؛ وذلك لتحويلهم إلى الصندوق العقاري، حيث أن هناك تواصل يجري حاليًا مع الصندوق لتقديم قروض لهم بدون فوائد ” قرض حسن ” .
منصور[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لي مايقارب 40 سنه وانا أطالب بارض ولم احصل عليها من بلديه نجران فما الحل
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 54 دقيقة
استاذ منصور حفظك الله
اطلع ولاة امرك وصبر بارك اله فيك
أبو علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
طالع اسمي في الصندوق العقاري ولم اتمكن من الحصول على القرض وبعد طول انتظار ومن برنامج إلى برنامج وأخيرا قالوا لي بنعطيك مبلغ زهيد ويتم إلغاء حقك في الصندوق بشكل نهائي ،،،، نصب واحتيال ،،،