في سابقة عالمية..عرض فيلم ” المنتقمون ” بسينما الرياض قبل هوليود

نورة الشهري (صدى):

في سابقة عالمية ، تشهد صالات السينما في الرياض ،اليوم الخميس، عرض الفيلم الأمريكي “Avengers: Infinity War ” ، وهي المرة الأولى التي يُعرض فيها فيلم هوليوودي في بلد آخر قبل أمريكا.

وسيتم عرض الفيلم في صالة مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وتدور أحداثه في عالم الخيال، لبطل خارق من أفلام ” مارفل كوميكس “، ويعد الفيلم الثالث في سلسلة ” المنتقمون ” والتاسع عشر من عالم مارفل السينمائي ،وهي سلسلة أفلام ومسلسلات وألعاب فيديو وقصص مصورة.

يذكر أن ” المنتقمون ” ثاني فيلم يعرض في صالات المملكة بعد فيلم Black Panther K” النمر الأسود ” .