متوسطة طارق بن زياد بالحبيل تحصد جائزة المركز الأول في تعزيز السلوك الإيجابي

سعيد العجل(صدى):

بحضور سعادة محافظ رجال ألمع ” صالح بن سعد آل فردان ” أقامت إدارة تعليم رجال ألمع هذا اليوم حفل تكريم للطلاب والمدارس الفائزين في جائزة “ تعزيز السلوك الإيجابي ” فئتي الطالب والمدرسة ، حيث حصدت متوسطة طارق بن زياد بالحبيل جائزة المركز الأول في تعزيز السلوك الإيجابي فئة المدرسة وكذلك المركز الثالث فئة الطالب حيث تم تكريم المدرسة من محافظ رجال ألمع ومدير التعليم ومساعده وذلك خلال الحفل الذي أقيم لتوزيع الجوائز .

من جهته أكد قائد مدرسة طارق بن زياد الأستاذ ” حسن بن أحمد شعبان ” أن هذا التكريم هو تكليف وليس تشريف إذ يضع على عاتق المدرسة مسؤولية الثبات على هذا التميز وعدم التنازل عنه إلى ما هو أقل منه بل مواصلة الجد والإجتهاد لتقديم مستويات أفضل من التميز ، معبراً عن سعادته بهذا التكريم ، شاكراً في الوقت ذاته منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب لأنهم سبب رئيسي في الحصول على هذه الجوائز .