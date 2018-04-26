زكريا التويجري يشارك في رالي عسير الدولي

سعيد العجل(صدى):

يستعد الكابتن زكريا التويجري للمشاركة في رالي عسير الدولي لهذا العام ٢٠١٨ ،حيث له مشاركات عديدة في السباقات الوطنية والمناشط الاجتماعية.

وتوج التويجري بالمركز الأول في رالي حائل الدولي مطلع هذا العام لمشاركته في فئة T3متقلداً شعار حملة ” وطن بلا مخالف ” ،وسبق أن حقق المركز الثاني في رالي عسير الدولي عام 2017م على نفس الفئة.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية منحت الكابتن التويجري وسام شكر وتقدير لتحقيقه هذه المنجزات تشجيعًا وتحفيزًا له كونه احد منسوبيها بقطاع العناية بالعملاء.