إجراء 555 جراحة كبرى بمستشفى حائل العام في 2018

سعيد العجل (صدى):

قالت صحة حائل أن قسم الطوارئ في مستشفى حائل العام قدمت خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م لأكثر من (53606) مراجع ، فيما استقبلت العيادات الخارجية أكثر من (8632) مراجع، وقد تم تنويم عدد (13279) في الأقسام الداخلية للمستشفى وأجريت عدد (555) عملية جراحية كبرى وعدد (138) عملية جراحية صغرى بينما تم إجراء جراحي لعدد (167) مراجع، كما أستقبل قسم الأشعة بالمستشفى عدد (14778) مراجع وتم إجراء عدد (241678) فحص مخبري في قسم المختبر بالمستشفى.

يُذكر أن الصحة في حائل دشنت مؤخراً عيادة إختبار وظائف الرئة بالمستشفى عبر جهاز (Portable Pulmonary Function Test) والذي يتم من خلاله فحص وتشخيص وظائف الرئتين، وتشخيص الإصابات الجديدة ببعض الأمراض الرئوية وقياس حدة الإصابة بهذه الأمراض ومتابعة مدى نجاح العلاجات في تحسين أداء وعمل الرئة .

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى حائل العام يتسع لـ 250 سرير وقد تم خلال الفترة الماضية إجراء بعض الأعمال الإصلاحية والتطويرية من جميع النواحي الطبية والإدارية والإنشائية مما سينعكس إيجاباً على تجربة المريض في المستشفى.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.