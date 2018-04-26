سترومان: متشوق للتعرف على السعودية و شعبها عن قرب

نواف السالم(صدى):

أبدى بطل فرق الزوجي في الرو، الوحش ” برون سترومان ” ،إعجابه بما تسعى إليه المملكة لتقديم العروض الرياضية والترفيهية للجمهور.

وأوضح سترومان أنه لم يزر المملكة من قبل طيلة حياته، معربًا عن تشوقه للتعرف عليها وعلى الشعب السعودي بنفسه.

وقال سترومان: ” لدينا في رويال رامبل 50 مصارعًا، سأترك بعض الأسماء مفاجأة ” ، مشيرًا إلى أنهم سيسعدون الجمهور.

كان قد ظهر سترومان مع شريكه الطفل ” نيكولاس ” في كواليس عرض الرو، حيث التقى بالمدير العام للعرض الأحمر كيرت أنجل وأكد على أنه سيتنازل عن اللقب لأن شريكه لا يزال صغيرا ولا يمكن أن يدخل في مواجهات في الوقت الحالي، ولكنه حتما سيعود معه في المستقبل من أجل الفوز والحصول على الألقاب.

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