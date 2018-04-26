القحطاني يكشف عن وظائف لحاملي شهادات الحاسب الآلي
بعد ساعات من إعلانه عن أخبار تثلج صدور المهتمين بتوطين التقنية ونقل المعرفة، كشف سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، اليوم الخميس، عن وجود وظائف شاغرة للسعوديين فقط.
وقال القحطاني في تغريدة له : ” لديك شهادة بالحاسب؟ عاشق ومحترف في لغتين من هذه اللغات؟ : C++ – Python – PowerShell – Java – Swift – R – محترف elasticsearch ،فرص وظيفية متميزة برعاية الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونز، مع ملاحظة أن الشروط السابقة إلزامية “.
وأضاف : ” راسلنا على
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