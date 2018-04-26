بالفيديو..داعية يروي قصة توبة ” زير نساء ” بعدما علم باستقبال الحور العين للتائبين

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، داعية يزعم أن شاب كان يعاكس النساء ،ثم تاب وأصبح الآن إمام مسجد، بعدما سمع أحد الصالحين يتحدث عن استقبال الحور العين للرجال في الجنة.

وقال الداعية في مقطع الفيديو: ” هذا الشاب الآن إمام مسجد وحافظ للقرآن وفتح الله عز وجل في حفظ الأحاديث ونفع الله عزو جل به الإسلام والمسلمين “.

وأضاف: ” لم يتأثر الشاب بحديث أحد الصالحين عن الجنة ونعيمها وعذاب القبر والدخول للنار، إلا عندما سمعه وهو يقول فأول ما تدخل الجنة إذا كنت من التائبين والطائعين، تتلقاك الحورية فتضمك وتنسيك هموم الدنيا “.