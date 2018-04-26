بالفيديو..داعية يروي قصة توبة ” زير نساء ” بعدما علم باستقبال الحور العين للتائبين
أظهر مقطع فيديو متداول، داعية يزعم أن شاب كان يعاكس النساء ،ثم تاب وأصبح الآن إمام مسجد، بعدما سمع أحد الصالحين يتحدث عن استقبال الحور العين للرجال في الجنة.
وقال الداعية في مقطع الفيديو: ” هذا الشاب الآن إمام مسجد وحافظ للقرآن وفتح الله عز وجل في حفظ الأحاديث ونفع الله عزو جل به الإسلام والمسلمين “.
وأضاف: ” لم يتأثر الشاب بحديث أحد الصالحين عن الجنة ونعيمها وعذاب القبر والدخول للنار، إلا عندما سمعه وهو يقول فأول ما تدخل الجنة إذا كنت من التائبين والطائعين، تتلقاك الحورية فتضمك وتنسيك هموم الدنيا “.
قصة زير النساء الذي تاب وحسن إسلامه ونفع الله به الإسلام والمسلمين بسبب أنه سمع أحد الصالحين يتحدث عن إستقبال الحور العين للرجال بالأحضان بالجنة كما يقول فضيلته. pic.twitter.com/DgrXPwQ7vq
— واحد من الناس (@_m3and) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨
صريح🔆[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم تاب
عبدالله[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الدعاه هداهم الله اختصروا الثواب في الشريعه بالحور العين والجنس.
طيب فيه ثواب يجي على شكل دفع بلاء عن الانسان او تيسير شيء صعب او شفاء من مرض.
الواقع[ عدد التعليقات: 6093 ] نشر منذ 44 دقيقة
في البر في الجو اوالبحر هؤلاء تفكيرهم دئما من السرة وتحت
حسن[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 38 دقيقة
1-اتمنا من بعض المشايخ ان يوقف الكذب.
2-بعض المشايخ كل همه الجنس و يفكر ان شبابنا بفكرة زيه
3-ما ودا شبابنا في التطرف الا مثل هولا الشيوخ
4-شباب كثير مره الدين والجودة بسبب كذب ونفاق بعض المشايخ..
الجنه والآخره مو بس حور العين يافحل، و الدنيا مو بس صيام وصلاه. و أنت ياشيخ ترا تفكير شبابنا مو بس في الجنس ، لا ترا الناس بعين طبعك ورغباتك.
اكبر إصلاح محمد بن سلمان عمله أنه سحب الدين من بين أنياب و ايدي مثل هوبا الدعاه الجهله. و اتمنا ايقافهم، نص شبابنا ماتو مع داعش والسبه هوبا المشايخ الفكره، ولو ولده او احد اقاربه أراد الذهاب مع داعس كان بلغ فيه أو حبسه«تعرفون من اقصد، شايخ ابو مكياج»
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 30 دقيقة
تتلقاك الحورية فتضمك وتنسيك هموم الدنيا “……
إدعس يا شليويحححححححخخخخخخخخخخخخخخخخ