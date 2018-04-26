بالفيديو..إبراهيم الجابر يكشف سبب إيقافه عن التعليق قبل 30 عاما
بعد مايقارب الـ30 عاما ،خرج المعلق الرياضي إبراهيم الجابر، عن صمته، موضحا سبب إيقافه عن التعليق.
وأوضح الجابر، أنه تم إيقافه عقب مباراة الهلال والنصر، بعدما وصف هدفي ” ماجد عبدالله ” ،و ” سامي الجابر ” بأنهما هدفان على الطريقة ” الماجدية ” والطريقة ” الجابرية “.
ولفت الجابر خلال لقائه على قناة ” روتانا خليجية ” إلى أن سبب الوقف المؤقت الذي لم يستمر سوى مباراتين أو ثلاث يعود لربط البعض بين وصف الطريقة الجابرية و” الطائرة الجابرية ” الكويتية التي كانت مخطوفة آنذاك.
وأوضح أنه أصبح يتحسب للكلمات المستخدمة في التعليق منذ ذلك الوقت، قائلا: ” أنا أخاطب الجماهير ولا علاقة لي بالسياسة ” .
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صريح[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
30 سنة!!!!!
مؤبد وخلاص