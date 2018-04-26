بالفيديو..إبراهيم الجابر يكشف سبب إيقافه عن التعليق قبل 30 عاما

علي القحطاني (صدى):

بعد مايقارب الـ30 عاما ،خرج المعلق الرياضي إبراهيم الجابر، عن صمته، موضحا سبب إيقافه عن التعليق.

وأوضح الجابر، أنه تم إيقافه عقب مباراة الهلال والنصر، بعدما وصف هدفي ” ماجد عبدالله ” ،و ” سامي الجابر ” بأنهما هدفان على الطريقة ” الماجدية ” والطريقة ” الجابرية “.

ولفت الجابر خلال لقائه على قناة ” روتانا خليجية ” إلى أن سبب الوقف المؤقت الذي لم يستمر سوى مباراتين أو ثلاث يعود لربط البعض بين وصف الطريقة الجابرية و” الطائرة الجابرية ” الكويتية التي كانت مخطوفة آنذاك.

وأوضح أنه أصبح يتحسب للكلمات المستخدمة في التعليق منذ ذلك الوقت، قائلا: ” أنا أخاطب الجماهير ولا علاقة لي بالسياسة ” .

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