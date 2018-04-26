السفير الروسي السابق بقطر: بن جاسم اعترف بالدور القطري في إسقاط أنظمة الدول العربية

طلال الضوي(صدى):

كشف السفير الروسي السابق بقطر، فلاديمير تيتورينكو، عن ثغرات جديدة للتنظيم القطري، مؤكدًا أن قطر كانت تأمل بعد الإطاحة بالنظام المصري القائم عام 2011، في التحكم بالعالم العربي عن طريق مصر، وأن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر حينها، أكد له بكل سرور مشاركتهم في إسقاط نظام معمر القذافي بليبيا.

وقال ” تيتورينكو ” : ” أخبرني أنهم سيرسلون 6 طائرات حربية، ولم يخبرنا بالوحدات الخاصة التي أرسلوها، وأكد عدم مشاركة الطيارين القطريين في القصف؛ لأن قواتهم صغيرة وأي خسائر ستكون ملحوظة ” ، مشيرًا إلى أن قطر كانت المشارك الأكثر نشاطاً في إسقاط النظام الليبي؛ لأنهم كانوا يأملون في الوصول لموارد النفط والغاز الليبي.

وفضح السفير حمد بن جاسم ، مؤكدًا أنه اعترف بمشاركة قطر عملياً في الإطاحة بالأنظمة العربية، بالتمويل وإعداد الإرهابيينن، قائلا: ” ذكر بن جاسم، في 14 نوفمبر 2017، أنهم أنفقوا 137 مليون دولار منذ بداية الحرب في سوريا، ودفعت نفقات الحرس الجمهوري، ورئيس الوزراء السوري “.

وأضاف: ” بن جاسم أكد أيضاً بمنتهى الصراحة لعبهم دور كبير في تدمير سوريا واليمن ومصر، بتوجيه من أمريكا ” ، لافتا إلى أن قطر تعاملت بوقاحة مع روسيا.