العراق: مرشح بالانتخابات يدعي النبوة وزعامة الأمة
اعتقلت الجهات الأمنية بالعراق، مرشحا للانتخابات النيابية بمحافظظة ” ذي قار ” ،لادعائه النبوة وزعامة الأمة، في محاولة منه للفوز بمقعد في البرلمان.
ورفض المرشح ويدعى ” ياسر ناصر حسين ” ،الإدلاء بأي إفادة إلا بوجود قضاة لإجراء تحقيق رسمي.
وكان حسين قد نشر لافتات دعائية تحمل صورته ومرفقة بعبارات ادعى من خلالها النبوة.
يذكر أن الانتخابات النيابية العراقية تجرى في الثاني عشر من شهر مايو، وترشح أكثر من 6000 شخصا للحصول على مقعد بالبرلمان القادم.
صريح🔆[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 57 دقيقة
كلام×كلام
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 44 دقيقة
ولد متعة يريد ان يجعل لة شأن
abdul[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 18 دقيقة
كل كلمة وعبارة ممكن ان تحمل اكثر من معني، بما في ذلك ” النبي ” بعني المُخبِر ، معطي الخبر اليقين، و ” الرسول ” بمعني مرسول و مبعوث من فلان الي فلان حاملا رساله شفهية او خطية.
ولهذا تم تكفير طائفة كبيرة من المسلمين الاحمدية، وهم يشهدون ان لااله الا الله وان محمدا خاتم الانبياء والمرسلين، يقراون نفس القران الذي نقراه ويصلون الي جهة قبلتنا الصلوات الخمسة في اوقاتها، ويصومون رمضان، بل وحتي يحجون اذا كانو حاملي جوازات امركية، كندية، او اوروبية. لايحجون من باكستان لان دولتهم ومشايخها المقربين لدي الساسة يعتبرون الاحمديين اقلية غير اسلامية. وكلها لاسباب انهم يفسرون كلمة المهدي والمسيح علي معني معين، لا علي مايقصدونه الاحمديين. بالمناسبة شعائرهم العبادية يأدونها علي المذهب الحنفي.
صريح🔆[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 11 دقيقة
abdul
ماشاء اللّه ثقافتك واسعة
اللّه يزيدك من علمه