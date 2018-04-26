العراق: مرشح بالانتخابات يدعي النبوة وزعامة الأمة

بغداد(صدى):

اعتقلت الجهات الأمنية بالعراق، مرشحا للانتخابات النيابية بمحافظظة ” ذي قار ” ،لادعائه النبوة وزعامة الأمة، في محاولة منه للفوز بمقعد في البرلمان.

ورفض المرشح ويدعى ” ياسر ناصر حسين ” ،الإدلاء بأي إفادة إلا بوجود قضاة لإجراء تحقيق رسمي.

وكان حسين قد نشر لافتات دعائية تحمل صورته ومرفقة بعبارات ادعى من خلالها النبوة.

يذكر أن الانتخابات النيابية العراقية تجرى في الثاني عشر من شهر مايو، وترشح أكثر من 6000 شخصا للحصول على مقعد بالبرلمان القادم.