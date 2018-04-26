بالفيديو..الفوزان يوضح حكم دخول ” النكات ” في نطاق الشريعة دون قصد

علي القحطاني (صدى):

أكد عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، أمس الأربعاء، أنه لايجوز مطلقا المزاح فيما يخص أمور الشريعة.

ورد الفوزان في برنامج ” يستفتونك ” على سؤال حول حكم التطرق لأمور الشريعة في النكات من باب المزح، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ” .

واستشهد الفوزان أيضًا بقول الله تعالي : ” وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ” .