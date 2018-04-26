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بالفيديو..الفوزان يوضح حكم دخول ” النكات ” في نطاق الشريعة دون قصد

بالفيديو..الفوزان يوضح حكم دخول ” النكات ” في نطاق الشريعة دون قصد
علي القحطاني (صدى):

أكد عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، أمس الأربعاء، أنه لايجوز مطلقا المزاح فيما يخص أمور الشريعة.

ورد الفوزان في برنامج ” يستفتونك ” على سؤال حول حكم التطرق لأمور الشريعة في النكات من باب المزح، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ” .

واستشهد الفوزان أيضًا بقول الله تعالي : ” وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17112 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزاك خير يا شيخ ويوفقك لكل خير وينفع بعلمك

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