” القحطاني ” يكشف عن أخبار تثلج صدور المهتمين بتوطين التقنية

عادل الحربي (صدى):

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، عن أخبار سارة تثلج صدور كل المهتمين بتوطين التقنية ونقل المعرفة.

وأكد القحطاني أن رؤية ٢٠٣٠ تسير بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة وطموح لا حد له في كل المسارات، قائلا : ” قطاعات الدولة وكل الجهات غير الربحية والقطاع الخاص يعملون جنبًا إلى جنب ويكملون بعضهم وشعارهم: شراكة لا مغالبة “.

وأضاف: ” لا أحد اليوم يعمل منعزلًا عن غيره، الكل يتشارك بما يقدر عليه لتحقيق رؤية 2030 المباركة بإشراف سمو سيدي ولي العهد الأمين، وهذا الخبر نموذج مشرف على ذلك “.

كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أعلن أنه سيتم التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لانطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي في تقنيات المستقبل مثل تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات لتأهيل المختصين في تقنيات المستقبل.