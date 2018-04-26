أمطار ” رنية ” تُسقط لوحة ترحيب ضخمة وأعمدة إنارة

نايف السالم(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رنية،أمس الأربعاء، في سقوط لوحة ترحيبية ضخمة بمدخل المحافظة الشمالي، وسط الطريق.

ولم تسقط اللوحة وحدها فقط، بل سقط معها ثلاثة أعمدة إنارة ،مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

يذكر أن لوحة المدخل الشمالي كانت آيلة للسقوط منذ أشهر،وحمل الأهالي المسؤولية للبلدية ،لعدم الصيانة الدورية لمثل هذه اللوحات الضخمة التي تقع تحت مسؤوليتها.

وكانت لوحة ترحيبية أخرى جنوب المحافظة، قد سقطت قبل شهرين، ولم تستجب الجهات المعنية لنداءات الأهالي، وسط تساؤلاتهم عمن يتحمل تبعات أخطارها لو أصابت أحداً بمكروه.