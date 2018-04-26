تكثيف الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

بالتزامن مع الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الباحة، أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالباحة عن رفع درجة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة تلك التقلبات، وتوقعات هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة.

ولفت إلى تفعيل دور التطوع للمشاركة عند حدوث أي طارئ مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في جميع التخصصات.

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