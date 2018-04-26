موقف المواطنين في حالة عدم الاستفادة من ” عجلها “

علي القحطاني (صدى):

أجاب الصندوق العقاري على استفسار مواطن حول الموقف في حالة عدم الاستفادة من خدمة عجلها بعد مرور 90 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.

وأكد الصندوق أنه في حال عدم الاستفادة من خدمة ” عجلها ” بعد مرور 90 يومًا من تاريخ صدور الموافقة، يتم إلغاء الطلب ويعاد الاسم إلى قوائم الانتظار بالتاريخ الأساسي.

يذكر أن المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، كان قد أعلن أنه تم تدشين خدمتين جديدتين للمستفيدين بقوائم الانتظار، هما : اعرف دورك ” ،و ” عجلها ” ،بهدف التسهيل على المواطنين، وتقليص مدة انتظارهم.