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عشرينية تحاول الانتحار داخل خزان مياه

عشرينية تحاول الانتحار داخل خزان مياه
عادل الحربي (صدى):

أقدمت مواطنة عشرينية، أمس الأربعاء، على الانتحار ، من خلال نزولها إلى خزان مياه بالمبنى الذي تقطن به بمدينة الرياض.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بمحاولة انتحار أقدمت عليها مواطنة بحي القادسية شرقي العاصمة الرياض.

وكانت الفتاة ذهبت إلى الدور الأرضي للمبنى الذي تسكنه، وقامت بفتح خزان المياة تمهيدًا للنزول بداخله، لكن تدخل أحد الجيران وقام بمنعها من تلك المحاولة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

غير صحيح
هذه مريضة نفسية وقد خرجت من منزلها ودخلت منزل الجيران ودخلت في خزان مفتوح وتعلقت بالماسورة
صاحبة المراة شاهدتها وطلبت النجدة من المواطنين وفعلا حضر اثنين من الجيران واخرجوها من الخزان وسلمها اهلها بكل هدوء

[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 19 دقيقة

اسئل الله ان يشفيها يارب يا كريم يا شا فى تشفيها

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