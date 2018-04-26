عشرينية تحاول الانتحار داخل خزان مياه
أقدمت مواطنة عشرينية، أمس الأربعاء، على الانتحار ، من خلال نزولها إلى خزان مياه بالمبنى الذي تقطن به بمدينة الرياض.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بمحاولة انتحار أقدمت عليها مواطنة بحي القادسية شرقي العاصمة الرياض.
وكانت الفتاة ذهبت إلى الدور الأرضي للمبنى الذي تسكنه، وقامت بفتح خزان المياة تمهيدًا للنزول بداخله، لكن تدخل أحد الجيران وقام بمنعها من تلك المحاولة.
صالح فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير صحيح
هذه مريضة نفسية وقد خرجت من منزلها ودخلت منزل الجيران ودخلت في خزان مفتوح وتعلقت بالماسورة
صاحبة المراة شاهدتها وطلبت النجدة من المواطنين وفعلا حضر اثنين من الجيران واخرجوها من الخزان وسلمها اهلها بكل هدوء
مغرد[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 19 دقيقة
اسئل الله ان يشفيها يارب يا كريم يا شا فى تشفيها