عشرينية تحاول الانتحار داخل خزان مياه

عادل الحربي (صدى):

أقدمت مواطنة عشرينية، أمس الأربعاء، على الانتحار ، من خلال نزولها إلى خزان مياه بالمبنى الذي تقطن به بمدينة الرياض.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بمحاولة انتحار أقدمت عليها مواطنة بحي القادسية شرقي العاصمة الرياض.

وكانت الفتاة ذهبت إلى الدور الأرضي للمبنى الذي تسكنه، وقامت بفتح خزان المياة تمهيدًا للنزول بداخله، لكن تدخل أحد الجيران وقام بمنعها من تلك المحاولة.