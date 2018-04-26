وظائف شاغرة في شركة الراجحي الاستثمارية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية “ الراجحي الاستثمارية ” ، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: رئيس الحسابات، وأخصائي أول عقود.

وقالت الشركة إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أبريل 2018م.

ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط من هنــــا .