ام وئام الدحماني: ابنتي ماتت وهي صائمة

الأربعاء 25
أبريل
هههههههههههههه صح وانا شفتها ساجدة و تسبح و ماتت وهي ساجدة.
صايمه و متوضيه و ساجدة و مبتسمة و نور في الوجه وريحه طيبه، هههههه هذي ختمتة الدين خلاص.
شهداء الله في الأرض،نعرف وش تاريخ بنتك،
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حسن[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههههه صح وانا شفتها ساجدة و تسبح و ماتت وهي ساجدة.
صايمه و متوضيه و ساجدة و مبتسمة و نور في الوجه وريحه طيبه، هههههه هذي ختمتة الدين خلاص.
شهداء الله في الأرض،نعرف وش تاريخ بنتك،