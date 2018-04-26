بالصور.. إسرائيل دربت ” عبدالله العذبة ” على كيفية استخدام ” القوى الناعمة “

عبد السلام القزيز(صدى):

أخرجت الأزمة القطرية الأخيرة مع الدول العربية المكافحة للإرهاب، عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لقطر التي عملت على نشر الشائعات والفوضى وبث سموم تنظيم الحمدين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل أو شاشات التلفزيون، ومن بين تلك الأبواق الهشة عبدالله العذبة مدير تحرير صحيفة العرب القطرية.

وتحوم بطبيعة الحال الشبهات حول ” العذبة ” الذي كان يعمل في منصب المشرف الإداري في وزارة البلدية، وفي وقت قصير أصبح المشرف على الشؤون المحلية في قسم التحقيق في صحيفة العرب القطرية، ومن ثم إلى منصب مدير تحرير صحيفة العرب القطرية، وهو ما يجعل هناك العديد من علامات الاستفهام حول تلك القفزة الوظيفية.

وهناك العديد من التساؤلات حول السبب الذي جعل ” العذبة ” له دور إعلامي كبير في أزمة سحب السفراء من قطر؛ حيث ظهر في جميع المقابلات التلفزيونية.

وظهر بوضوح دور ” العذبة ” عقب المقاطعة القطرية، فيما يعرف بالقوة الناعمة والتي تستخدم في خلق هوية إعلامية جديدة لسياسة الدول الخارجية.

وفي هذا السياق كان لابد من إلقاء الضوء على علاقة مريبة تجمع ” العذبة ” بشخصيتين من إسرائيل، فكيف تعرف عليهما، وما العلاقة بينه وبين القوة الناعمة!

بدأت قصة ” العذبة ” وعلاقته بالإسرائيليين، في 2013 عندما إلتحق هو و 4 أشخاص من قطر في برنامج تدريبي للدبلوماسية العامة ، بتاريخ 21 يوليو ، والذي استمر حتى 2 أغسطس 2013 حيث شارك عبدالله العذبة ورفاقه مع مجموعة من الأشخاص من بينهم الشخصيتين الإسرائيليتين، في البرنامج تدريبي في أمريكا في معهدUSC Center on Public Diplomacy (CPD) at: ” Annenberg School

نبذة عن عبد الله العذبة

نبذه عن المشاركين: الإسرائيلي الرائد روني ستولار المتحدث بإسم القيادة الشمالية ، قوات الدفاع الإسرائيلية

نبذة عن المشاركين: الإسرائيلي مورديهاي دينيس مديرإدارة المعلومات وإدارة الإعلام المرئي والإعلام والشؤون الخارجية

وبطبيعة الحال شهدت تلك الدورة التدريبية تعاون بين ” العذبة ” والإسرائيليين، بالإضافة لتجهيزه لتلك المرحلة التي تمر بها قطر؛ وكيفية استخدام القوة الناعمة في ظل الأزمة التي لحقت ببلده عقب المقاطعة.

والصور التالية توضح مشاركة ” العذبة ” في تلك الدورة التدريبية

صورة الرائد الإسرائيلي روني ستولار المتحدث بإسم القيادة الشمالية في قوات الدفاع الإسرائيلية في البرنامج التريبي

عبدالله العذبة وهو يُشارك بكلمة في البرنامج التدريبي

عبدالله العذبة يتحدث الى رونالد هوكينز مسؤول الشؤون العامة في سفارت إمريكا في الخرطوم / السودان

صورة الرائد الإسرائيلي مع وجود المشروبات الروحية