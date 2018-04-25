نادي النصر يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر، عن توافر عدة وظائف إدارية شاغرة بالنادي، لذوي الخبرة بنظام العمل الجزئي أو العمل الكامل، وذلك في إطار رؤية إدارة النادي للمرحلة المستقبلية.

وجاءت الوظائف المتاحة بالنادي، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مسؤول علاقات عامة.

– مدير إدارة المشاريع والمبادرات.

– مدير إدارة الجودة.

وأهابت إدارة النادي، بالراغبين في التقديم على تلك الوظائف، بإرسال سيرهم الذاتية، مع شهادات الخبرة للمتقدمين بصيغة ” بي دي إف ” ، عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا