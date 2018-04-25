خالد الشعلان: المنتخب السعودي الى الان غير واضح

الأربعاء 25
أبريل
أشبه المنتخب بلوحه رسمها طفل🌴
المفروض خلاص دخول أجواء كأس العالم والجد والتدريب القوى نريد فرسان شجعان في الميدان العالمي لأنهم بختصار يمثلون السعودية ولن نرضى بغير الانتصارات أن شاء الله
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الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشبه المنتخب بلوحه رسمها طفل🌴
الواقع[ عدد التعليقات: 6091 ] نشر منذ 28 دقيقة
المفروض خلاص دخول أجواء كأس العالم والجد والتدريب القوى نريد فرسان شجعان في الميدان العالمي لأنهم بختصار يمثلون السعودية ولن نرضى بغير الانتصارات أن شاء الله