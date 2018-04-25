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  3. خالد الشعلان: المنتخب السعودي الى الان غير واضح

خالد الشعلان: المنتخب السعودي الى الان غير واضح




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6091 ] نشر منذ 28 دقيقة

المفروض خلاص دخول أجواء كأس العالم والجد والتدريب القوى نريد فرسان شجعان في الميدان العالمي لأنهم بختصار يمثلون السعودية ولن نرضى بغير الانتصارات أن شاء الله

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