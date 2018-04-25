الريال ينجو من الهزيمة أمام البايرن بفوز ثمين

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، بفوز صعب للملكي، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم النادي الألماني في الدقيقة 27 من عمر المباراة بأقدام كيميتش، وأحرز مارسيلو هدف التعادل للريال في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أحرز أسينسيو هدف الفوز للريال.

ومن المقرر أن يلتقي البايرن والريال في مباراة الإياب في الأول من شهر مايو المقبل في معقل الملكي.