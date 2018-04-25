وظائف خالية بهيئة تنمية الصادرات السعودية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية إنها في حاجة إلى عدد من الموظفين لشغل وظائف إدارية خالية للمواطنين.

وقالت إن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتيه:

– محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول تسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي أول علاقات عامة وإعلام: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، ويفضل درجة الماجستير.

ولفتت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــا .