نشر : منذ 2 ساعتين 1٬300 3 منوعات بالفيديو.. مطاردة جريئة لمستهترين اعترضوا دورية المرور خالد الظفيري(صدى): أظهر مقطع فيديو ، مطاردة هوليوودية جريئة، لمستهتر يقود مركبة ورفاقه، حيث قاموا باعتراض دورية المرور بالكويت . وخلال الفيديو ، كانت المطاردة متهورة لدرجة أنهم كادوا يصدمون دورية المرور . الوسوم:الكويت, مرور, مطاردة
معلمة[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين
استهتار وإزعاج اشغلوا المسلمين معهم
تبي تلعب بحياتك العب في بالصحراء تقلب هناك على راحتك الله يهديكم بس
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامك عسل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46214 ] نشر منذ 1 ساعة
المتهور المستهتر يلقى من يصغي صابره ويمسكه الجاده عدل ..