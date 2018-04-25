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بالفيديو.. مطاردة جريئة لمستهترين اعترضوا دورية المرور

بالفيديو.. مطاردة جريئة لمستهترين اعترضوا دورية المرور
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، مطاردة هوليوودية جريئة، لمستهتر يقود مركبة ورفاقه، حيث قاموا باعتراض دورية المرور بالكويت .

وخلال الفيديو ، كانت المطاردة متهورة لدرجة أنهم كادوا يصدمون دورية المرور .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين

استهتار وإزعاج اشغلوا المسلمين معهم
تبي تلعب بحياتك العب في بالصحراء تقلب هناك على راحتك الله يهديكم بس

[ عدد التعليقات: 46214 ] نشر منذ 1 ساعة

المتهور المستهتر يلقى من يصغي صابره ويمسكه الجاده عدل ..

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