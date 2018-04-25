بالفيديو.. مطاردة جريئة لمستهترين اعترضوا دورية المرور

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، مطاردة هوليوودية جريئة، لمستهتر يقود مركبة ورفاقه، حيث قاموا باعتراض دورية المرور بالكويت .

وخلال الفيديو ، كانت المطاردة متهورة لدرجة أنهم كادوا يصدمون دورية المرور .

