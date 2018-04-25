أمانة الرياض توضح ملابسات استخدام فندق لجزء من شارع فرعي

عادل الحربي(صدى):

أوضحت أمانة منطقة الرياض ، ملابسات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الفنادق باستخدام جزء من أحد الشوارع الفرعية ووجود أجهزة تكييف.

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن هذا المؤقع مؤجر بصفة نظامية ولمدة مؤقتة، حتى يتم الانتهاء من التوسعة الجديدة لمبنى الفندق .