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أمانة الرياض توضح ملابسات استخدام فندق لجزء من شارع فرعي

أمانة الرياض توضح ملابسات استخدام فندق لجزء من شارع فرعي
عادل الحربي(صدى):

أوضحت أمانة منطقة الرياض ، ملابسات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الفنادق باستخدام جزء من أحد الشوارع الفرعية ووجود أجهزة تكييف.

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن هذا المؤقع مؤجر بصفة نظامية ولمدة مؤقتة، حتى يتم الانتهاء من التوسعة الجديدة لمبنى الفندق .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 16 دقيقة

المهم ان لا يكون الفندق متعدي

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 14 دقيقة

نتمنى ما يكون هذا متسبب في خلل مروري

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