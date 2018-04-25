أمانة الرياض توضح ملابسات استخدام فندق لجزء من شارع فرعي
أوضحت أمانة منطقة الرياض ، ملابسات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الفنادق باستخدام جزء من أحد الشوارع الفرعية ووجود أجهزة تكييف.
وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن هذا المؤقع مؤجر بصفة نظامية ولمدة مؤقتة، حتى يتم الانتهاء من التوسعة الجديدة لمبنى الفندق .
فهد[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 16 دقيقة
المهم ان لا يكون الفندق متعدي
تركي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 14 دقيقة
نتمنى ما يكون هذا متسبب في خلل مروري
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27353 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27353 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب