بالصور.. طلاب يهدون زميلهم حصاناً مواساة له

علي العنزي(صدى):

قرر طلاب مدرسة متوسطة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بتعويض أحد زملائهم الذي فقد حصانه بإهدائه حصاناً آخر مواساة له.

وجمع 9 من الطلاب الاشتراك في جمع مبلغ يفي بشراء حصان آخر، حيث ساهموا بمبالغ من 100 ريال حتى 500 ريال، واستطاعوا جمع ثلاثة آلاف وستمائة ريال قيمة الحصان الجديد.

وكرّمت إدارة مدرسة متوسطة سراقة بن مالك الطلاب المساهمين ومنحتهم شهادات تقدير، شكراً لهم على ما قاموا به من سلوك حسن.

