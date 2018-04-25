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  • نشر : منذ 49 دقيقة
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  • حوادث

قائد ” دباب ” يصيب عامل بحجر لرفضه تعبئة البنزين

قائد ” دباب ” يصيب عامل بحجر لرفضه تعبئة البنزين
تركي السالم(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بجازان ، بلاغًا اليوم الأربعاء ، من كفيل مقيم آسيوي الجنسية ، يطالب فيه بسرعة القبض على شاب مجهول أقدم على رمي عامل محطة بنزين ، بحجر بعد رفضه تعبئة ” دباب ” بالبنزين لعدم دفعه نقودًا .

وأوضح الكفيل ، أن العامل أصيب بالحجر في المنطقة الحساسة ، ليسقط مغشيًا عليه على الفور ، ومن ثم تم إدخاله إلى المستشفى بعد نقله من خلال الهلال الأحمر .

ولفت كفيل العامل ، إلى أن الجهات المعنية باشرت الحادث مساء يوم أمس الثلاثاء ، حيث قامت بأخذ بعض مقاطع الفيديو التي توضح تفاصيل الحادث وهوية المتسببين به .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 27 دقيقة

يجب القبض على هذا الهمجي

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 24 دقيقة

يعني كيف يتهجم عليه

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