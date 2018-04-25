قائد ” دباب ” يصيب عامل بحجر لرفضه تعبئة البنزين

تركي السالم(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بجازان ، بلاغًا اليوم الأربعاء ، من كفيل مقيم آسيوي الجنسية ، يطالب فيه بسرعة القبض على شاب مجهول أقدم على رمي عامل محطة بنزين ، بحجر بعد رفضه تعبئة ” دباب ” بالبنزين لعدم دفعه نقودًا .

وأوضح الكفيل ، أن العامل أصيب بالحجر في المنطقة الحساسة ، ليسقط مغشيًا عليه على الفور ، ومن ثم تم إدخاله إلى المستشفى بعد نقله من خلال الهلال الأحمر .

ولفت كفيل العامل ، إلى أن الجهات المعنية باشرت الحادث مساء يوم أمس الثلاثاء ، حيث قامت بأخذ بعض مقاطع الفيديو التي توضح تفاصيل الحادث وهوية المتسببين به .