بالفيديو.. استهداف مواقع إطلاق للصواريخ ” البالستية ” ومخازن أسلحة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن مدينة صعدة وشمال عمران هي نقطة إنطلاق الصواريخ البالستية لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف خلال الفترة ما بين 16 – 25 أبريل 2018 استهدف العديد من المواقع والعناصر الحوثية والعربات المسلحة منها: ستهداف موقع تمويهه وتجهيزه من قبل الميليشيا الحوثية حيث يستخدم لإخفاء عربة إطلاق الصواريخ ومخزن للأسلحة.

ووتابع : ومنها أيضًا : استهداف ومهاجمة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مقابل الحدود السعودية، استهداف ومواجهة عربة مسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي التابعة لإيران مقابل الحدود السعودية، استهداف ومهاجمة عربة تموين ذخيرة مقابل الحدود السعودية، واستهداف عربة مسلحة مقابل الحدود السعودية.