بالفيديو.. لحظة وفاة رجل إثر سقوطه من لعبة ملاهي

نورة الشهري(صدى):

شهدت لعبة ملاهٍ بأرض المعارض الصينية حادث مأساوي حيث لقى رجل حتفه عقب سقوطه منها .

حيث فتح حزام الأمان الخاص بالرجل البالغ من العمر 23 عاما بشكل مفاجئ ليسقط على وجهه ميتا عقب ارتطامه بسياج اللعبة وسط صرخات المتواجدين من أطفال وبالغين.

ونقل الرجل إلى المستشفى على الفور لكنه كان قد لقي حتفه، ويرجع سبب الحادث إلى خلل بالماكينة، وتخضع الألعاب المتواجدة بالمنتزه جميعا للفحص بعد الحادث المميت.