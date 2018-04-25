بالفيديو.. سيدة حامل تسقط طفلا بطريقة مروعة

بكين(صدى):

أقدمت إمرأة حامل على إسقاط طفل على الأرض بطريقة مروعة عمداً بحجة أنه أزعجها.

وكان الصبي البالغ من العمر أربع سنوات يركض بالمطعم ممسكا بعصي الطعام واسقط الستائر البلاستيكية الموجودة على الباب على المرأة مما أزعجها فانتظرت عودته ثم وضعت قدمها بطريقه ليسقط على وجهه.

التقط مقطع الفيديو بواسطة كاميرا مراقبة المطعم في الصين، واضطرت الشرطة للتدخل في الأمر بعد نقل الصبي إلى المستشفى للاطمئنان عليه بعد إصابته في رأسه وقامت الشرطة لاحقا بتسوية الأمر بين العائلتين وقال والد الصبي الذي يمتلك متجرا بجانب المطعم أنه أرسل الصبي لاقتراض عصي طعام من المطعم عندما صدمت الستائر المرأة عن غير قصد منه.