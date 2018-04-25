” البنك الأول ” يعلن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك السعودي الهولندي والمسمى بـ ” البنك الأول ” ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين من الخريجين الجدد؛ للعمل بفروع البنك في الرياض .

وأشارت إدارة البنك ، إلى أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص المالية ، موضحة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءا من اليوم الموافق 25 أبريل الجاري وحتى 25 يوليو المقبل .

ولفتت الإدارة ، إلى أنه على الرغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .