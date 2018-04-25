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بالفيديو.. ” الشهري ” يتغنى ببيت شعر وطني قبل استشهاده

بالفيديو.. ” الشهري ” يتغنى ببيت شعر وطني قبل استشهاده
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو الشهيد وكيل رقيب ” فائز بن عبدالرحمن بن شفلوت الرياعي الشهري ” وهو يتغنّى ببيت شعر وطني حماسي قبل أيام من استشهاده.

وظهر الشهيد ” الشهري ” في مقطع الفيديو وهو يردد بيت شعر وطني على أنغام فلكلور العرضة الجنوبية وان دعت فينا حكومتنا ناهب البندق وراعيها في إشارة منه إلى رغبته بنيل الشهادة عند نداء الوطن له.

واستشهد وكيل رقيب ” فائز الرياعي الشهري ” قبل 6 أيام وهو يدافع عن الوطن الطاهر على الحد الجنوبي.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم اما ارحمه واجعله من الشهداء عندك

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 53 دقيقة

اللهم ارحم جميع الشهداء

[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء يارب

[ عدد التعليقات: 1475 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يرحمه ويصبر قلوب اهله استشهد فى ميدان الشرف

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