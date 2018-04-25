بالفيديو.. ” الشهري ” يتغنى ببيت شعر وطني قبل استشهاده
أظهر مقطع فيديو الشهيد وكيل رقيب ” فائز بن عبدالرحمن بن شفلوت الرياعي الشهري ” وهو يتغنّى ببيت شعر وطني حماسي قبل أيام من استشهاده.
وظهر الشهيد ” الشهري ” في مقطع الفيديو وهو يردد بيت شعر وطني على أنغام فلكلور العرضة الجنوبية وان دعت فينا حكومتنا ناهب البندق وراعيها في إشارة منه إلى رغبته بنيل الشهادة عند نداء الوطن له.
واستشهد وكيل رقيب ” فائز الرياعي الشهري ” قبل 6 أيام وهو يدافع عن الوطن الطاهر على الحد الجنوبي.
فهد[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اما ارحمه واجعله من الشهداء عندك
فيصل[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 53 دقيقة
اللهم ارحم جميع الشهداء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27353 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
معلمة[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء يارب
مغرد[ عدد التعليقات: 1475 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يرحمه ويصبر قلوب اهله استشهد فى ميدان الشرف
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4482 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يرحمه ويصبر اهله ويجبر قلبهم 💔