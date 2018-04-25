بالفيديو.. السيول والثلوج تغطي الشوارع في مصر

القاهرة(صدى):

شهدت جمهورية مصر العربية على مدار أمس واليوم، سقوط الأمطار بغزارة على عدد من محافظاتها؛ مما أسفر عن تعرض الشوارع إلى الغرق.

وكان للتجمع الخامس والقاهرة الجديدة النصيب الأكبر من تلك الأمطار التي أغرقت الشوارع والسيارات وأسفرت عن خسائر فادحة؛ أدت لغضب المواطنين.

وفي هذا السياق تداول المصريون فيديوهات؛ ترصد معاناة أهالي العين السخنة، وأصحاب القرى السياحية المتضررين من الأمطار.

وفي شرم الشيخ كان الوضع مختلفًا حيث شهدت هطول الثلوج على الشوارع ، في تغير مفاجيء للطقس.

وكان سقوط الأمطار مصحوبًا بالبرق والرعد، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقر حتى غدا الخميس.



