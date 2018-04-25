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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن السرقة والنشل بصبيا من خلال خطة أمنية

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن السرقة والنشل بصبيا من خلال خطة أمنية
تركي السالم(صدى):

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جازان ، غموض مجموعة من قضايا السرقة والنشل التي تعرض لها المواطنون بمحافظة صبيا خلال الآونة الأخيرة ، حيث أطاحت بالتشكيل العصابي في إنجاز أمني جديد .

وكانت شرطة صبيا ، قد تلقت عددًا من البلاغات من قبل مواطنين ، تتعلق بتعرضهم للنشل والسرقة بالسوق الداخلي للمحافظة ، ليوجه مدير شرطة جازان على الفور بتشكيل فريق أمني متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات وسرعة القبض على الجناة .

وتم تشكيل الفريق وفقًا للتوجيه ، حيث باشروا مهامهم البحثية ، وقاموا بوضع المواقع المتحمل تواجد الجناة بها ، لمراقبة عملياتهم أثناء التنفيذ ، وهو ما أسفر عن ضبط التشكيل العصابي المكون من 6 أشخاص ، مواطنين و4 وافدين ، تم توقيفهم وإشعار النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم .


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