انقاذ 9 أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركباتهم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح الدفاع المدني بالطائف، اليوم الأربعاء، في إنقاذ أشخاص احتجزوا؛ إثر السيول.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه تم إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا داخل مركباتهم جراء السيول التي هطلت على عدد من الاودية ، لافتًا إلى أنهم بصحة جيدة.

يجدر الإشارة إلى أن الطائف شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.