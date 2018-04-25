انقاذ 9 أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركباتهم بالطائف
نجح الدفاع المدني بالطائف، اليوم الأربعاء، في إنقاذ أشخاص احتجزوا؛ إثر السيول.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه تم إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا داخل مركباتهم جراء السيول التي هطلت على عدد من الاودية ، لافتًا إلى أنهم بصحة جيدة.
يجدر الإشارة إلى أن الطائف شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
تركي[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامتهم
خلود[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها ويرزقنا صيبا مافعا يارب