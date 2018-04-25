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انقاذ 9 أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركباتهم بالطائف

انقاذ 9 أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركباتهم بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح الدفاع المدني بالطائف، اليوم الأربعاء، في إنقاذ أشخاص احتجزوا؛ إثر السيول.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه تم إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا داخل مركباتهم جراء السيول التي هطلت على عدد من الاودية ، لافتًا إلى أنهم بصحة جيدة.

يجدر الإشارة إلى أن الطائف شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامتهم

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها ويرزقنا صيبا مافعا يارب

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