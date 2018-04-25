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أندية كرة القدم ضمن القطاعات المرشحة للتخصيص في المرحلة الأولى

أندية كرة القدم ضمن القطاعات المرشحة للتخصيص في المرحلة الأولى
نواف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص ، تركي بن عبدالعزيز الحقيل ، إن المرحلة الأولى من برنامج التخصيص تتضمن المركز الطبي بالخطوط الجوية السعودية ، وشركات مطاحن الدقيق الأربع التابعة لمؤسسة الحبوب ، عن طريق بيع الأصول .

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة ” العربية ” ، اليوم الأربعاء ، إلى أن المرحلة الأولى تشمل الأندية السعودية لرابطة دوري المحترفين ، فضلًا عن قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المطارات الدولية .


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