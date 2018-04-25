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مراهق يتزوج سيدة في السبعينات من عمرها

مراهق يتزوج سيدة في السبعينات من عمرها
واشنطن(صدى):

أقدم مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً ، على الزواج من سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عاماً ، عقب اسبوعين من تعارفهما بمطعم بيتزا خلال حفل عيد ميلاد .

وظل الثنائي متزوجين منذ ما يقرب العامين رغم أن علاقتهما لم يتقبلها العديد من أفراد أسرهما.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية ، أن ابن السيدة قطع علاقته معهما، كما أن حفيديها يجدان صعوبة في تقبل العلاقة خاصة أن زوجها يصغرهما سنا.

وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين الزوجين وفارق العمر الذي يصل إلى 34 عاماً ، إلا أنهما لديهما اهتمامات مشتركة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2758 ] نشر منذ 2 ساعتين

مدري يطبق عليه ذاك المثل أمه داعيه عليه 😰😰

[ عدد التعليقات: 10323 ] نشر منذ 1 ساعة

شكلهه دآخل ع طمععع 😁😁😁😁

[ عدد التعليقات: 4482 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه ايش يبغا فيها باللهي .. احس ريحتها فيكس ….
هيا كمان غبيه واضح انو طمعان فيها مو حب فيها 😏😕

[ عدد التعليقات: 862 ] نشر منذ 29 دقيقة

افضل من يتزوج شابة وتجلس تغثه بالطلبات ووجع الراس
فيه بنات يكرهون الواحد في عيشته وجع

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 دقيقة

قصدك امفلس
وينتظر الروح تصعد الى السماء
جالسه ع كتفه
والحبيب عينه على العفش
حكيم الاخ

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