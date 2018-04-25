مراهق يتزوج سيدة في السبعينات من عمرها

واشنطن(صدى):

أقدم مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً ، على الزواج من سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عاماً ، عقب اسبوعين من تعارفهما بمطعم بيتزا خلال حفل عيد ميلاد .

وظل الثنائي متزوجين منذ ما يقرب العامين رغم أن علاقتهما لم يتقبلها العديد من أفراد أسرهما.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية ، أن ابن السيدة قطع علاقته معهما، كما أن حفيديها يجدان صعوبة في تقبل العلاقة خاصة أن زوجها يصغرهما سنا.

وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين الزوجين وفارق العمر الذي يصل إلى 34 عاماً ، إلا أنهما لديهما اهتمامات مشتركة.