مراهق يتزوج سيدة في السبعينات من عمرها
أقدم مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً ، على الزواج من سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عاماً ، عقب اسبوعين من تعارفهما بمطعم بيتزا خلال حفل عيد ميلاد .
وظل الثنائي متزوجين منذ ما يقرب العامين رغم أن علاقتهما لم يتقبلها العديد من أفراد أسرهما.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية ، أن ابن السيدة قطع علاقته معهما، كما أن حفيديها يجدان صعوبة في تقبل العلاقة خاصة أن زوجها يصغرهما سنا.
وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين الزوجين وفارق العمر الذي يصل إلى 34 عاماً ، إلا أنهما لديهما اهتمامات مشتركة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2758 ] نشر منذ 2 ساعتين
مدري يطبق عليه ذاك المثل أمه داعيه عليه 😰😰
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10323 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلهه دآخل ع طمععع 😁😁😁😁
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4482 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه ايش يبغا فيها باللهي .. احس ريحتها فيكس ….
هيا كمان غبيه واضح انو طمعان فيها مو حب فيها 😏😕
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27353 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب بالتوفيق
روميو[ عدد التعليقات: 862 ] نشر منذ 29 دقيقة
افضل من يتزوج شابة وتجلس تغثه بالطلبات ووجع الراس
فيه بنات يكرهون الواحد في عيشته وجع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16647 ] نشر منذ 14 دقيقة
😅!!
سبحان الله
جلال الربيعة[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 دقيقة
قصدك امفلس
وينتظر الروح تصعد الى السماء
جالسه ع كتفه
والحبيب عينه على العفش
حكيم الاخ