سقوط جزء من سقف دورة مياه مبنى تعليمي بالرياض

علي القحطاني(صدى):

سقط جزء من سقف دورة مياه بمبنى لمدرسة بنات اليوم، بسبب الأمطار التي هطلت على العاصمة الرياض للسقوط على الأرض، دون أن تصاب المُعلمات، باعتبار دورة المياه خاصة بهن.

ويذكر أن المبنى المعني بالحالة هو مبنى ” الابتدائية 17 ” بحي الملز في الرياض، والذي يدرس به أكثر من 400 طالبة، وينتسب له عدد من المعلمات والإداريات.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم إخلاء المبنى ونقل الطالبات لمبنى آخر من قبل إدارة التعليم ” القسم النسوي ” دون أن يتم ذلك، حيث انقطعت عن المبنى الكهرباء لأسبوعين بسبب ماس كهربائي قبل حوالي شهر، بخلاف ما ظهرَ على جدرانه من تشققات، وتسربات للمياه منها، ومن أسقفه وقت هطول الأمطار.