3 أهداف أهلاوية تتنافس على الأجمل في البطولة الآسيوية
أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، قائمة الأهداف المرشحة للقب الأجمل ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي للموسم الجاري .
وضمت القائمة 3 أهداف للاعبين من الأهلي يتنافسون على اللقب هذا الموسم ، وهم هدف تيسير الجاسم في الجولة الثانية ، وهدفي مهند عسيري ومؤمن زكريا في آخر جولتين من دور المجموعات ، فيما شهدت القائمة هدفًا للاعب الهلال الوحيد ، عبدالله الزوري .
فهد[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجملهم هدف مؤمن ذكريا اتوقع يفوز
تركي[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع هدف عبدالله الزوري .