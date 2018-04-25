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3 أهداف أهلاوية تتنافس على الأجمل في البطولة الآسيوية

3 أهداف أهلاوية تتنافس على الأجمل في البطولة الآسيوية
نواف السالم(صدى):

أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، قائمة الأهداف المرشحة للقب الأجمل ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي للموسم الجاري .

وضمت القائمة 3 أهداف للاعبين من الأهلي يتنافسون على اللقب هذا الموسم ، وهم هدف تيسير الجاسم في الجولة الثانية ، وهدفي مهند عسيري ومؤمن زكريا في آخر جولتين من دور المجموعات ، فيما شهدت القائمة هدفًا للاعب الهلال الوحيد ، عبدالله الزوري .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجملهم هدف مؤمن ذكريا اتوقع يفوز

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين

اتوقع هدف عبدالله الزوري .

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