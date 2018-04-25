3 أهداف أهلاوية تتنافس على الأجمل في البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، قائمة الأهداف المرشحة للقب الأجمل ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي للموسم الجاري .

وضمت القائمة 3 أهداف للاعبين من الأهلي يتنافسون على اللقب هذا الموسم ، وهم هدف تيسير الجاسم في الجولة الثانية ، وهدفي مهند عسيري ومؤمن زكريا في آخر جولتين من دور المجموعات ، فيما شهدت القائمة هدفًا للاعب الهلال الوحيد ، عبدالله الزوري .