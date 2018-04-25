يحق لرجل الضبط الجنائي في جريمة التلبس منع الحاضرين من المغادرة
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عدد من الأمور التي يجب على رجل الضبط الجنائي أن يفعلها في حال التلبس بالجريمة.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” في حال التلبس بالجريمة لرجل الضبط الجنائي عند الانتقال لمكان الواقعة ، منع الحاضرين من مغادرة المكان ، حتى يحرر المحضر، و استدعاء من لديه معلومات عن الواقعة، ومن لم يستجب فيثبت ذلك في المحضر ويحال للمحكمة ” .
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فهد[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار صائب حتى يستطيعوا الالمام بجميع التفاصيل
فهد[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن اصرافهم بعد معرفة هويتهم