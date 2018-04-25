يحق لرجل الضبط الجنائي في جريمة التلبس منع الحاضرين من المغادرة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عدد من الأمور التي يجب على رجل الضبط الجنائي أن يفعلها في حال التلبس بالجريمة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” في حال التلبس بالجريمة لرجل الضبط الجنائي عند الانتقال لمكان الواقعة ، منع الحاضرين من مغادرة المكان ، حتى يحرر المحضر، و استدعاء من لديه معلومات عن الواقعة، ومن لم يستجب فيثبت ذلك في المحضر ويحال للمحكمة ” .

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