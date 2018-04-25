تخفيض أسعار الانتظار الطويل للسيارات بمطار الملك خالد

علي القحطاني(صدى):

أكدت إدارة مطار الملك خالد بالرياض ، على تخفيض أسعار انتظار السيارات في الصالات الدولية ، للفترات الطويلة .

وأعلن حساب المطار عبر ” تويتر ” عن هذ القرار الجديد ، موضحًا الأسعار الجديدة والتي جاءت كالآتي: قيمة الانتظار لمدة يوم كامل 24 ساعة ، تبلغ 72 ريالًا ، حيث تقف الساعة الواحدة بـ 3 ريالات ، فيما تصل قيمة الانتظار لمدة 48 ساعة إلى 96 ريالًا ، لتصبح الساعة بريالين ، وفيما يتعلق بالفئة الثالثة ، فتكون مدة الانتظار تتجاوز الـ 48 ساعة ، لتصبح القيمة في هذه الحالة ريالًا واحدًا فقط للساعة .