التحالف: أي تصعيد خطير من ميليشيات الحوثي يعجل بنهايتها

فهمي محمد(صدى):

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن صالح الصماد مسؤول عن قتل آلاف اليمنيين وعن إطلاق الصواريخ الباليستية.

وعلى جانب أخر أضاف ” المالكي ” في مؤتمر صحفي للتحالف باليمن، أن الانقلابيون يعيقون إدخال السفن الإغاثية إلى ميناء الحديدة، مؤكدًا على أن جميع المنافذ الإغاثية البرية والجوية والبحرية لليمن مفتوحة.

وتابع: ” مليشيات الحوثي تعيق إدخال شاحنات وقود وإغاثة إلى ذمار ” ، لافتًا إلى مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية بلغت 125.

واستكمل: ” الانتصارات مستمرة على كافة الجبهات في اليمن، وأي تصعيد خطير من ميليشيات الحوثي يعجل بنهايتها ” .