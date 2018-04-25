فنانة مصرية تتعرض للاغتصاب داخل شقتها

أماني الغامدي(صدى):

استمعت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم، للشهود في قضية اتهام 4 شباب باغتصاب فنانة مصرية مغمورة عقب اقتحام منزلها تحت تهديد السلاح .

وقالت الضحية في تصريحات لصحف محلية ، انه يوم الواقعة عقب أن خرج زوجها للعمل، فوجئت بباب الشقة يتحطم بضربة واحدة وإذا بـ 3 شباب يقومون بالاعتداء عليها وتكميم فمها.

وأضافت ، أن المتهمين أشهروا فى وجهها وابنها الصغير الأسلحة النارية لمنعها من المقاومة، بعدها تناوبوا اغتصابها، وأصابوها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الخاص بها .

بعدها استولوا على مشغولات ذهبية وشاشة من المنزل و3 أجهزة محمول وفروا هاربين، وكان في انتظارهم شاب رابع يستقل دراجة بخارية (توك توك) أسفل المنزل ، فاستقلوا الدراجة وفروا هاربين.