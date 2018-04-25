فنانة مصرية تتعرض للاغتصاب داخل شقتها
استمعت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم، للشهود في قضية اتهام 4 شباب باغتصاب فنانة مصرية مغمورة عقب اقتحام منزلها تحت تهديد السلاح .
وقالت الضحية في تصريحات لصحف محلية ، انه يوم الواقعة عقب أن خرج زوجها للعمل، فوجئت بباب الشقة يتحطم بضربة واحدة وإذا بـ 3 شباب يقومون بالاعتداء عليها وتكميم فمها.
وأضافت ، أن المتهمين أشهروا فى وجهها وابنها الصغير الأسلحة النارية لمنعها من المقاومة، بعدها تناوبوا اغتصابها، وأصابوها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الخاص بها .
بعدها استولوا على مشغولات ذهبية وشاشة من المنزل و3 أجهزة محمول وفروا هاربين، وكان في انتظارهم شاب رابع يستقل دراجة بخارية (توك توك) أسفل المنزل ، فاستقلوا الدراجة وفروا هاربين.
الغامدي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 59 دقيقة
يمكن احد الافلام مو زين
معلمة[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 35 دقيقة
بسم الله الله يحفظنا بحفظه ويكفينا شر خلقه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 33 دقيقة
ماأتوقع أربعة أشخاص بيقدمون على عمل جريمة منظمة من كسر وأقتحام وإغتصاب وسرقة،،وتكون وسيلة النقل
((توك توك)).
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4482 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم 🤭