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فنانة مصرية تتعرض للاغتصاب داخل شقتها

فنانة مصرية تتعرض للاغتصاب داخل شقتها
أماني الغامدي(صدى):

استمعت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم، للشهود في قضية اتهام 4 شباب باغتصاب فنانة مصرية مغمورة عقب اقتحام منزلها تحت تهديد السلاح .

وقالت الضحية في تصريحات لصحف محلية ، انه يوم الواقعة عقب أن خرج زوجها للعمل، فوجئت بباب الشقة يتحطم بضربة واحدة وإذا بـ 3 شباب يقومون بالاعتداء عليها وتكميم فمها.

وأضافت ، أن المتهمين أشهروا فى وجهها وابنها الصغير الأسلحة النارية لمنعها من المقاومة، بعدها تناوبوا اغتصابها، وأصابوها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الخاص بها .

بعدها استولوا على مشغولات ذهبية وشاشة من المنزل و3 أجهزة محمول وفروا هاربين، وكان في انتظارهم شاب رابع يستقل دراجة بخارية (توك توك) أسفل المنزل ، فاستقلوا الدراجة وفروا هاربين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 59 دقيقة

يمكن احد الافلام مو زين

[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 35 دقيقة

بسم الله الله يحفظنا بحفظه ويكفينا شر خلقه

[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 33 دقيقة

ماأتوقع أربعة أشخاص بيقدمون على عمل جريمة منظمة من كسر وأقتحام وإغتصاب وسرقة،،وتكون وسيلة النقل
((توك توك)).

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