في استجابة سريعة.. أمير عسير يلبي نداء والده ” الوادعي ” ويتكفل بعلاجه

أبها(صدى):

وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمــير منطقة عسير بشكل عـاجـل مـديرية الشـؤون الصـحية بالمنطقة بــسرعة التنسيق لعـلاج حالة الشاب محمد الوادعي والدراسة العاجلة حول مدى إمكانية نقل الحالة بأحد المستشفيات المتخصصة داخل المملكة أو خارجها.

وقال المتحدث الرسمي للإمارة سعد آل ثابت: توجيه سمو أمير منطقة منطقة عسير امتد ليشمل دراسة حالة الأسرة بشكل عام وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها بما يضمن لها حياة كريمة .

ويذكر أن والدة المواطن محمد سعيد علي الوادعي ، ناشدت الجهات المسؤولة؛ لعلاج نجلها الذي تعرض لحادث منذ 7 أشهر، وعلى إثره يتواجد في عناية مستشفى عسير المركزي، حيث رفضت عدد من المستشفيات استقبال حالته.