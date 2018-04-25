بنزيما خارج تشكيل الريال.. والبايرن يهاجم بـ ليفاندوفسكي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة زين الدين زيدان، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة البايرن في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

نافاس ، مارسيلو ، راموس ، فاران ، كارخال ، كاسيميرو ، مودريتش ، كروس ، لوكاس ، ايسكو ، رونالدو

وعلى جانب أخر جاء تشكيل البايرن بقيادة يوب هاينكس كالتالي:

أولريتش ، كيميتش ، هوميلز ، بواتينغ ، رافينها ، مارتينيز ، خاميس ، مولر ، روبين ، ريبيري ، ليفاندوفسكي.