وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وقالت الشركة إن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس عمليات البوتانول الكيميائي، مهندس عمليات مونومر، مهندس معدات ثابتة، ومسؤول السلامة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2018م.

ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــا .